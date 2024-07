Maria Prata compartilha momentos das filhas com Pedro Bial A jornalista Maria Prata mostrou como estão as suas filhas com o apresentador e jornalista Pedro Bial. As garotinhas Laura e Dora... Bebê Mamãe|Do R7 18/07/2024 - 21h13 (Atualizado em 18/07/2024 - 21h13 ) ‌



Maria Prata mostra suas filhas com Pedro Bial

A jornalista Maria Prata mostrou como estão as suas filhas com o apresentador e jornalista Pedro Bial. As garotinhas Laura e Dora, de cinco e três anos, são frutos da união dos jornalistas, que são casados desde 2015.

