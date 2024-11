Marido de Eliana surge com filha no aeroporto e decisão é revelada Marido de Eliana surge com filha no aeroporto e decisão é revelada Bebê Mamãe|Do R7 29/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 29/10/2024 - 20h28 ) twitter

Filha de Eliana surge com o pai, Adriano Ricco, no aeroporto do Rio de Janeiro

O diretor de televisão Adriano Ricco surgiu em uma raríssima aparição com sua única filha, fruto de seu casamento com a apresentadora Eliana. O relacionamento deles começou após alguns meses do divórcio da artista com o produtor musical João Marcello Bôscoli, em 2014.

