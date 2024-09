Matheuszinho enfrenta dor imensurável com a perda da filha caçula Matheuszinho se despediu da sua filha caçula. Entenda o que aconteceu. Bebê Mamãe|Do R7 09/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h00 ) ‌



Matheuszinho revela que perdeu a filha caçula

O influenciador Matheuszinho se despediu de sua filha caçula. Trata-se de uma menina que ainda era bebê. A menina é fruto do relacionamento do influenciador com Vitoria Christina. O influenciador e a mãe da menina ainda não se pronunciaram sobre o que aconteceu. Eles apenas trocaram suas fotos de perfil nas redes sociais por imagens com os escritos “lut0” e “filha”.

