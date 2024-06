MC Biel e Tays mostram sua bebê fantasiada de caipirinha: uma fofura junina! A filha do MC Biel e da cantora Tays Reis surgiu no clima junino e encantou. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. A pequena...

Biel e Tays posam com a filha no São João

A filha do MC Biel e da cantora Tays Reis surgiu no clima junino e encantou. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. A pequena se chama Pietra e está com um ano e 11 meses de vida. Por enquanto, ela é a primogênita e única herdeira de ambos. Os artistas costumam dividir os bons momentos com a filhota e sempre que fazem isso ganham elogios.

