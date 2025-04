Mc Daniel diz se esposa está grávida 2 meses ter filho MC Daniel revela gravidez de Lorena 2 meses após nascer seu primeiro filho. Bebê Mamãe|Do R7 25/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Daniel fala que sua esposa está grávida 2 meses após o parto e impressiona Bebê Mamãe

O cantor MC Daniel impressionou ao revelar se sua esposa está grávida do seu segundo filho. O famoso é pai de um recém-nascido. Seu primogênito nasceu do relacionamento com a atriz e influenciadora Lorena Maria. Os dois estão noivos e anunciaram a chegada do herdeiro em fevereiro passado.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber todos os detalhes dessa história surpreendente!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Zezé Di Camargo faz linda festa dos 4 meses de sua bebê

Lucy Ramos posa com sua bebê recém-nascida e faz desabafo sobre maternidade

Thaís Fersoza mostra filhos fazendo receita de biscoitos com os avós