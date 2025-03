MC Daniel exibe cuidados pra reencontrar filho recém-nascido MC Daniel mostra cuidados para ver o bebê e explica! Bebê Mamãe|Do R7 06/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h46 ) twitter

MC Daniel mostra cuidados para ver o bebê

O cantor MC Daniel surpreendeu ao exibir alguns cuidados antes de encontrar com seu bebê. O artista é pai de um recém-nascido. Seu primogênito nasceu do relacionamento com a atriz e digital influencer Lorena Maria. Eles estão noivos e anunciaram a chegada do herdeiro no último dia 18 de fevereiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

