MC Daniel mostra o bebê e revela com quem ele se parece mais

Lorena e MC Daniel mostram o rostinho do bebê e dizem com quem ele se parece

O cantor MC Daniel, conhecido como o Falcão do Funk, mostrou seu bebê e surpreendeu ao falar com quem ele se parece. O artista é papai de primeira viagem! O primogênito é fruto de seu relacionamento com a atriz e influenciadora Lorena Maria de quem está noivo. O casal revelou que estavam grávidos em agosto do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa história emocionante!

