Bebê Mamãe |Do R7

MC Loma compartilha susto com sua filha de 1 ano: alerta para pais e mães A funkeira MC Loma usou seu perfil nas redes sociais para relatar um susto que passou com sua filha, a pequena Melanie, de um ano...

‌



A+

A-

MC Loma explica susto que passou com sua filha de 1 ano e alerta pais e mães e surpreende

A funkeira MC Loma usou seu perfil nas redes sociais para relatar um susto que passou com sua filha, a pequena Melanie, de um ano e 10 meses de vida. Na noite deste domingo (10), a artista contou que foi jantar em uma padaria com sua herdeira e a amiga Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração, quando notou que sua filha se engasgou com um pedaço de coxinha que estava comendo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• MC Loma mostra a filha após susto que passou com ela: “sem ar”

• Wanessa Camargo posa com os 2 filhos e Graciele grávida e fala

• Rebeca Abravanel e Pato posam com filho em condomínio de luxo