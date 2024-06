Michel Teló encanta público ao exibir filhos cantando no arraial Reprodução Instagram Os filhos do sertanejo Michel Teló mostraram, mais uma vez, que herdaram o talento do papai e subiram ao palco...

Thais Fersoza e Michel Teló mostram os filhos cantando no palco

Os filhos do sertanejo Michel Teló mostraram, mais uma vez, que herdaram o talento do papai e subiram ao palco do novo show dele! O artista rodou parte do país com uma turnê que tem tudo a ver com o mês de junho. O São João do Teló desembarcou em Minas Gerais, Sergipe e São Paulo.

