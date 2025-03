Michel Teló posa com filhos e Thaís no trio elétrico em SP Michel Teló mostra seus filhos com Thaís Fersoza em seu trio elétrico,. Bebê Mamãe|Do R7 02/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 02/03/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Michel Teló impressiona ao mostra seus filhos e Thaís Fersoza em seu trio elétrico

O cantor Michel Teló impressionou ao surgir com seus filhos e sua esposa a atriz e apresentadora Thaís Fersoza, em seu bloco no Carnaval da cidade de São Paulo. Os artistas são papais orgulhosos de dois herdeiros. A primogênita Melinda está com oito anos e o caçula Teodoro tem sete anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa folia!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Hulk posa com as filhas na academia da sua mansão

Caçula de Edson Celulari surge lendo livro na casa do irmão

Tici exibe rara foto de Rafinha com filho de Ana Rickmann