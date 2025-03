Modelo grávida exibe supostas provas de que ficou com Neymar Modelo mostrou supostas provas de que teria ficado com Neymar Jr. Bebê Mamãe|Do R7 23/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Any Awuada exibiu supostas provas de que teria ficado com Neymar Jr

A modelo Any Awuada revelou supostas provas de que teria ficado com o jogador Neymar Jr. Ela mostrou conversas e também um detalhe da festa em que afirma ter encontrado e se relacionado com o jogador. Any também afirma que está grávida e o jogador pode ser o pai do bebê que espera.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para mais detalhes sobre essa polêmica!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Grazi Massafera surge jogando vôlei com sua filha na mansão

Léo Santana revela presente que sua filha ganhou de Ivete

Apresentador que tentou adotar bebê de Klara Castanho fala