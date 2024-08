Momento Emocionante: Filho de Mara Maravilha Brilha na TV Reprodução Instagram A apresentadora Mara Maravilha foi surpreendida com uma linda homenagem na televisão. A artista participou do... Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 10/08/2024 - 21h16 ) ‌



Mara Maravilha mostra seu filho na TV

A apresentadora Mara Maravilha foi surpreendida com uma linda homenagem na televisão. A artista participou do programa “Sensacional”, apresentado por Daniela Albuquerque, e recebeu uma linda declaração de seu marido, Gabriel Torres, e do filho, Miguel Benjamim, de cinco anos.

