Momento especial: Igor Rickli e seu filho adotivo aprendendo juntos Aline Wirley e Igor Rickli mostram o filho caçula aprendendo a ler e a escrever! Bebê Mamãe|Do R7 07/09/2024 - 16h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 16h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aline e Igor Rickli mostram o filho caçula aprendendo a ler e a escrever

O ator Igor Rickli mostrou um momento especial ao lado do filho mais novo e provou que não basta ser papai, tem que participar! Ele é casado com a cantora Aline Wirley, ex-integrante do grupo musical Rouge. Juntos os artistas são pais orgulhosos de três crianças.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Igor Rickli mostra seu filho adotivo aprendendo a ler e escrever

• Príncipe William faz grande revelação com Kate e exibe mudança

• Rafael Zulu posa com filha de 17 e bebê de 2 anos: ‘amor de irmão’