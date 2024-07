Momento Especial: Lucas Lima e Theo em Casa Reprodução Instagram O músico Lucas Lima mostrou um momento de lazer com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de 10 anos.... Bebê Mamãe|Do R7 24/07/2024 - 14h43 (Atualizado em 24/07/2024 - 14h43 ) ‌



Lucas Lima leu com seu filho com a cantora Sandy

O músico Lucas Lima mostrou um momento de lazer com seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de 10 anos. Lucas surgiu em sua casa nova com o filho.

