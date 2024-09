Momento especial: o primeiro dia de aula do filho de Kayky Brito Tamara Dalcanale, ex de Kayky Brito, mostra o filho no 1º dia de aula e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2024 - 20h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 20h31 ) ‌



Tamara, ex de Kayky Brito, mostra o filho no 1º dia de aula

A ex-esposa do ator Kayky Brito mostrou o bebê deles em um dia pra lá de especial. O artista é pai de um lindo garotinho. Seu primogênito se chama Kael e está com dois anos de vida. Ele nasceu da antiga união com a jornalista Tamara Dalcanale.

