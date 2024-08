Momento Especial: Sandy e Lucas Lima Compartilham Foto do Filho Reprodução Instagram A cantora Sandy e o músico Lucas Lima revelaram uma raríssima foto de seu filho Theo de dez anos. Lucas posou... Bebê Mamãe|Do R7 18/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 18/08/2024 - 12h26 ) ‌



Lucas Lima e Sandy trocaram declarações, entenda

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima revelaram uma raríssima foto de seu filho Theo de dez anos. Lucas posou ao lado do seu filho diante do pôr do sol no topo de uma laje.

