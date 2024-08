Momento Especial: Tatá Werneck Compartilha Foto com a Filha e o Pet Reprodução Instagram A humorista Tatá Werneck revelou uma linda foto junto com sua filha com o ator Rafael Vitti, a menina Clara Maria... Bebê Mamãe|Do R7 26/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h41 ) ‌



Tatá Werneck exibiu uma foto e falou da ausência de Rafael Vitti

A humorista Tatá Werneck revelou uma linda foto junto com sua filha com o ator Rafael Vitti, a menina Clara Maria, quatro anos, e também com o pet da família. Tatá mostrou que estava deitada na sua cama junto com a pequena Clara Maria e o cachorrinho da família.

