Momento Especial: Tici e César Tralli Apresentam Novo Membro da Família Reprodução Instagram A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu com um fofíssimo bebê no seu apartamento com o jornalista César Tralli... Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2024 - 14h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h46 ) ‌



Ticiane Pinheiro falou em ter mais um filho com César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu com um fofíssimo bebê no seu apartamento com o jornalista César Tralli. Tici e as filhas Manuella, cinco anos, e Rafaella Justus, 15 anos, posaram com o fofíssimo bebê em sua residência em São Paulo.

