Momento fofo! Filho de Erick Jacquin surge brincando em panela gigante Erick Jacquin mostra seu filhos se divertindo com panela gigante e impressiona. Bebê Mamãe|Do R7 02/05/2025 - 20h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h20 ) twitter

Filho de Erick Jacquin encanta ao surgir em meio a panela gigante Bebê Mamãe

O filho do chef Erick Jacquin encantou ao surgir fazendo a farra na cozinha do pai. O garotinho surgiu dentro de uma das panelas do apresentador o que causou muitas risadas dos fãs do famoso. O cozinheiro ficou famoso por suas participações em realities e programas de televisão de gastronomia.

Não perca a chance de ver essa fofura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

