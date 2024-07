Momentos de Família: Suzane Von Richthofen e seu Bebê em Evento Especial Reprodução Instagram Suzane Von Richthofen apareceu junto de uma de suas enteadas, do seu marido, o médico Felipe Zecchini Muniz,... Bebê Mamãe|Do R7 27/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 27/07/2024 - 16h33 ) ‌



Suzane Von Richthofen surgiu junto com seu marido e o filho pequeno

Suzane Von Richthofen apareceu junto de uma de suas enteadas, do seu marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e do filho, um bebê que na ocasião da foto estava com cinco meses. Aos 40 anos de idade, ela fez uma raríssima aparição com seu filho pequeno e a família na festa da escola de sua enteada em Bragança Paulista, interior de São Paulo.

