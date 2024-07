Momentos de Paternidade: Alexandre Pato e Seu Filho em Festa Reprodução Instagram O jogador Alexandre Pato surgiu junto com seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel, o bebê Benjamin, seis... Bebê Mamãe|Do R7 30/07/2024 - 12h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Alexandre Pato apareceu com o filho e em festa de Silvio Santos

O jogador Alexandre Pato surgiu junto com seu filho com a apresentadora Rebeca Abravanel, o bebê Benjamin, seis meses. Ele apareceu descansando na sala da sua mansão com o filho em seus braços.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Alexandre Pato mostra o filho e posa em festa na mansão de Silvio

• Virgínia Fonseca se muda pra nova mansão com a família

• Filho de Marília Mendonça posa com a madrasta e o pai em festa