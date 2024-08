Momentos Especiais: Cauã Reymond e a Escola da Filha Reprodução Instagram O ator Cauã Reymond dividiu com os fãs uma curiosidade sobre sua filha. A primogênita é fruto do relacionamento... Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cauã Reymond mostra a escola americana da filha com Grazi

O ator Cauã Reymond dividiu com os fãs uma curiosidade sobre sua filha. A primogênita é fruto do relacionamento com a atriz Grazi Massafera com quem ele foi casado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Cauã Reymond exibe reunião de pais na escola americana da filha

• Viih Tube revela gestação de 6 meses e perrengue: “não consigo”

• Filho de Zé Vaqueiro faz 4 anos e ganha linda festa na escolinha