Momentos especiais: Léo e sua madrasta se destacam juntos Filho de Marília Mendonça posou junto com a madrasta e ela se declarou. Bebê Mamãe|Do R7 08/09/2024 - 16h50 (Atualizado em 08/09/2024 - 16h50 )



Filho de Marília Mendonça surgiu junto com a madrasta

O filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, o menino Léo, quatro anos, fez uma rara aparição junto com a sua madrasta. Huff namora há pouco mais de um ano com a influenciadora Gabriela Versiani.

