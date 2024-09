Momentos especiais: o avô e sua neta encantam nas redes sociais Filha de Ana Maria Braga mostra o pai com seu bebê, em rara aparição! Bebê Mamãe|Do R7 05/09/2024 - 19h04 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filha de Ana Maria Braga mostra o pai com seu bebê e encanta

Uma das filhas da apresentadora Ana Maria Braga mostrou seu bebê no colo do avô e se declarou para ele. A famosa e toda sua família costumam ser bem discreto com relação a expor a vida pessoal, ainda mais na internet. Mas, vez por outra, eles abrem exceções para a alegria dos fãs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Ex marido de Ana Maria Braga posa com a neta bebê deles

• Simone posa com filhos e desabafa sobre fama: “tira coisas boas”

• Filhos de Kaká posam com a madrasta em aniversário na mansão