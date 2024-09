Momentos mágicos: Cauã Reymond e a filha na Indonésia Cauã Reymond mostra a filha com Grazi Massafera, na Indonésia! Bebê Mamãe|Do R7 02/09/2024 - 18h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h21 ) ‌



Cauã Reymond mostra a filha com Grazi, na Indonésia

O ator Cauã Reymond mostrou sua filha, durante uma viagem pela Indonésia e encantou. Ele é pai orgulhoso de uma menina. Sofia está com 12 anos de vida e nasceu do antigo relacionamento do artista com a também atriz Grazi Massafera. Por enquanto, a garotinha é a única herdeira de ambos.

