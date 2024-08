Momentos Mágicos: Léo Santana Celebra a Família no Palco Reprodução Instagram O cantor Léo Santana emocionou o público ao surgir com sua esposa, a dançarina Lorena Improta e sua filha no... Bebê Mamãe|Do R7 19/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 11h36 ) ‌



Léo Santana encanta público ao trazer filha e esposa ao palco durante show

O cantor Léo Santana emocionou o público ao surgir com sua esposa, a dançarina Lorena Improta e sua filha no palco do seu show realizado na cidade do Rio de Janeiro.

