Monica Benini exibe foto especial com seus filhos com Junior Monica Benini compartilha momento especial ao lado de seus filhos com Junior e se declara. Bebê Mamãe|Do R7 07/12/2024 - 15h48

Monica Benini exibe foto especial com seus filhos com Junior Lima e surpreende

A influenciadora Monica Benini mostrou um momento especial ao lado dos seus filhos com cantor Junior Lima. O casal é pai orgulhoso de dois herdeiros. O primogênito se chama Otto e a caçula Lara. Eles estão com sete e três anos de idade, respectivamente. Ambos ficaram mais velhos no último mês de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa linda família!

