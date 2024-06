Monica Benini mostra sua filha com Junior e fala sobre os brinquedos dela Reprodução Instagram A influenciadora digital Monica Benini falou sobre os brinquedos que fez para sua filha com o cantor Junior....

Monica Benini mostra sua filha com Junior e fala sobre os brinquedos dela

A influenciadora digital Monica Benini falou sobre os brinquedos que fez para sua filha com o cantor Junior. O casal é pai orgulhoso de dois herdeiros. O primogênito deles se chama Otto e está com cinco anos. Já a filha mais nova do famoso casal se chama Lara e está com dois anos.

