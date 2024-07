Bebê Mamãe |Do R7

Monica Benini posa com seus filhos em fotos inéditas Os filhos do cantor Junior Lima com a influenciadora Monica Benini encantaram ao surgir em raras fotos ao lado da mãe. O casal é...

Monica Benini surge com seus filhos com Junior em fotos inéditas

Os filhos do cantor Junior Lima com a influenciadora Monica Benini encantaram ao surgir em raras fotos ao lado da mãe. O casal é pai orgulhoso de dois herdeiros. Otto é o filho mais velho deles e está com oito anos de idade. Já a caçulinha, Lara tem dois aninhos de vida.

