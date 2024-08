Murilo Benício e Giovanna Antonelli: Viagem Inesperada com o Filho Reprodução Instagram O ex-casal de atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício já estão separados há 19 anos. A atriz inclusive é casada... Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2024 - 10h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 10h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Murilo Benício e Giovanna Antonelli fizeram viagem com o filho

O ex-casal de atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício já estão separados há 19 anos. A atriz inclusive é casada atualmente com o Leonardo Nogueira com quem tem as gêmeas Sofia e Antônia, 13 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Separados há 19 anos, Murilo Benício e Giovanna viajam com filho

• Ex de Kayky Brito mostra novo visual do bebê e desabafa: “calma”

• Duda Nagle exibe sua filha com Sabrina lavando a louça nas férias