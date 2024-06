Murilo Benício e seu filho arrasam surfando juntos

Bebê Mamãe |Do R7

Murilo Benício posa surfando com seu filho com Giovanna Antonelli e impressiona

O ator Murilo Benício impressionou ao mostrar praticando surfe ao lado de seu filho mais novo. O famoso é pai de dois herdeiros já adultos. Seu primogênito Antônio tem 26 anos de idade. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Alessandra Negrini. Já o caçula, Pietro celebrou no dia 14 de maio, 19 anos de vida. O jovem é fruto de seu antigo casamento com a também atriz Giovanna Antonelli.

