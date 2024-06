Bebê Mamãe |Do R7

Murilo Huff compartilha momentos emocionantes com seu filho ao lado de Marília Mendonça O cantor Murilo Huff encantou os fãs ao mostrar vários momentos de muita fofura ao lado de seu filho com a cantora Marília Mendonça...

Alto contraste

A+

A-

Murilo Huff posa com seu filho com Marília Mendonça e emociona

O cantor Murilo Huff encantou os fãs ao mostrar vários momentos de muita fofura ao lado de seu filho com a cantora Marília Mendonça. O famoso é pai de um menino. O garotinho se chama Léo e está com quatro anos de vida. O pequeno é fruto de seu antigo relacionamento com a saudosa Rainha da Sofrência. Eles namoraram por anos, mas a relação ficou marcada por idas e vindas. Quando a sertaneja partiu, eles não estavam mais juntos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Murilo Huff posa com seu filho com Marília Mendonça e se declara

• Joaquim Lopes mostra sua gêmeas em linda festa em casa

• Pedro Bial posa com as duas filhas pequenas no estúdio de TV



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.