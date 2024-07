Murilo Huff e filho arrasam com looks combinando na pescaria O cantor Murilo Huff surgiu com seu filho com a cantora Marília Mendonça, o menino Léo, quatro anos, durante uma pescaria. Pai e...

Murilo Huff e seu filho surgiram com roupas iguais

O cantor Murilo Huff surgiu com seu filho com a cantora Marília Mendonça, o menino Léo, quatro anos, durante uma pescaria. Pai e filho surgiram pescando com roupas iguais, chapéu de palha, camisetas brancas e calças jeans. O pequeno Léo estava no colo de Murilo e ambos seguravam uma vara de pesca.

