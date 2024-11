Murilo Huff mostra seu filho com Marília em aula com personal Murilo Huff mostra seu filho com Marília em aula com personal Bebê Mamãe|Do R7 26/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 26/10/2024 - 17h48 ) twitter

Murilo Huff e seu filho Léo em aula com personal

O filho do cantor sertanejo Murilo Huff e da saudosa cantora Marília Mendonça surgiu em uma aula muito especial. O menino Léo, de quatro anos, tem um acompanhamento de perto de uma personal. No ano passado, o sertanejo se emocionou a revelar o momento que estava matriculando Léo na escola. O herdeiro iniciou a vida escolar no começo deste ano. Mas, além da rotina de aulas, o único filho deixado pela eterna Rainha da Sofrência, também tem uma rotina repleta de atividades especiais.

