Murilo Huff toma atitude com a mãe de Marília e posa com o filho Bebê Mamãe|Do R7 04/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 04/11/2024 - 00h28 )

Murilo Huff e Dona Ruth

O cantor Murilo Huff teve uma atitude com a mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth. O cantor também posou junto com o seu filho com Marília, o menino Léo, quatro anos. E Murilo encantou ao exibir o novo visual do menino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

