Nadja Haddad compartilha momento especial com seu bebê prematuro A jornalista Nadja Haddad surgiu ao lado de seu marido para compartilhar um momento muito especial no desenvolvimento de seu filho...

Alto contraste

A+

A-

Nadja Haddad fala do estado de saúde do seu filho

A jornalista Nadja Haddad surgiu ao lado de seu marido para compartilhar um momento muito especial no desenvolvimento de seu filho. A comunicadora é casada com Danilo Joan. No fim do mês de abril deste ano, Nadja deu à luz aos gêmeos, José e Antônio. Acontece que o parto ocorreu de forma, considerada, extremamente prematura. Isso porque os meninos nasceram quando Nadja estava com 24 semanas de gestação, o que equivale a seis meses de gravidez. Infelizmente, o pequeno Antônio partiu dias depois, após não resistir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Nadja Haddad mostra seu bebê prematuro e diz como ele está

• Ticiane Pinheiro e Tralli fazem festa dos sonhos pra filha! Veja:

• Erick Jacquin mostra novos visuais dos gêmeos: ‘adeus cachinhos’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.