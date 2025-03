Nadja Haddad exibe o bebê comendo pela 1ª vez aos 11 meses Nadja Haddad mostrou o bebê comendo pela 1ª vez! Bebê Mamãe|Do R7 25/03/2025 - 23h07 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h07 ) twitter

Nadja Haddad mostrou o bebê comendo pela 1ª vez

A jornalista e apresentadora Nadja Haddad encantou ao mostrar que seu bebê é bom de boca! Ela é mãe de um lindo garotinho. O pequeno se chama José e está com 11 meses de vida. Ele é fruto do relacionamento da comunicadora com Danilo Joan com quem ela é casada.

