Nadja Haddad mostra o bebê na grama e revela diagnóstico Nadja Haddad mostrou seu bebê pisando na grama pela 1ª vez e falou o que ele teve! Bebê Mamãe|Do R7 22/01/2025 - 18h28 (Atualizado em 22/01/2025 - 18h28 )

Nadja Haddad mostra seu bebê pisando na grama pela 1ª vez e revelou o que ele teve

A apresentadora e jornalista Nadja Haddad dividiu com os fãs um momento muito especial ao lado de seu bebê e emocionou. Ela tem um garotinho de apenas oito meses. O bebê é fruto de seu relacionamento com Danilo Joan com quem ela é casada. Os dois são papais de primeira viagem!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante história!

