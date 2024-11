Nadja Haddad revela seu bebê conhecendo a avó após 7 meses Nadja Haddad revela seu bebê conhecendo a avó após 7 meses Bebê Mamãe|Do R7 07/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 07/11/2024 - 00h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nadja Haddad mostrando o filho conhecendo a avó

A apresentadora Nadja Haddad emocionou ao revelar seu bebê José conhecendo a avó materna após ter passado sete meses na maternidade. O bebê nasceu prematuro extremo junto com seu irmão gêmeo Antônio. Ambos são frutos do casamento dela com Danilo Joan. Para se ter uma ideia, o bebê José já pesou somente 380 gramas!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Família fala após Sabrina Sato e Nicolas Prattes perderem o bebê

Filho de Patrícia Abravanel ganha torneio de tênis: “talentoso”

Eliana mostra reencontro com seus dois filhos e explica distância