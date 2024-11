Namorada de MC Daniel exibe seu bebê e revela quem ele parece Namorada de MC Daniel exibe seu bebê e revela quem ele parece Bebê Mamãe|Do R7 18/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 18/11/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Namorada de MC Daniel e seu bebê

A influenciadora Lorena Maria, que está à espera do primeiro filho do cantor MC Daniel exibiu orgulhosa o rostinho do seu bebê. Lorena e MC Danie começaram o relacionamento em abril deste ano. O artista pediu a influenciadora em namoro, oficialmente, em agosto e dias depois anunciaram a gestação. O casal ainda não revelou qual será o nome do herdeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viviane Araújo mostra o filho brincando em sua cobertura no Rio

Filho de Gugu celebra seu aniversário com festa na mansão

Alok e Romana mostram sua bebê prematura: “meu milagre”