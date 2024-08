Namorada de Monyque Costa brilha em aparição rara Filha de Leonardo se declarou para a namorada em uma rara aparição. Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 31/08/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filha de Leonardo surgiu com a namorada e se declarou

A filha do cantor Leonardo, a agrônoma Monyque Costa, fez uma rara aparição com a sua namorada. Monyque tem 32 anos e é fruto do breve relacionamento do sertanejo com Sandra. Entre os seis filhos do sertanejo, Monyque é a única que não tem uma vida pública e é a mais discreta de todos eles.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Filha de Leonardo posa com a namorada na mansão de Zé Felipe

• Sabrina Sato surge em nova viagem com a filha e Nicolas Prattes

• Grávida, Graciele Lacerda revela condição: “não sei como peguei”