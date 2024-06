Namorada de Murilo Huff ensina enteado em momento especial Reprodução Instagram A namorada do cantor Murilo Huff surgiu em um momento muito especial ao lado do filho dele. O artista é pai de...

Alto contraste

A+

A-

Filho de Marília e Murilo Huff surge aprendendo com a madrasta

A namorada do cantor Murilo Huff surgiu em um momento muito especial ao lado do filho dele. O artista é pai de um garotinho. O pequeno que se chama Léo nasceu do antigo relacionamento dele com a cantora Marília Mendonça. Os famosos namoraram por anos, mas a relação ficou marcada por idas e vindas. Quando a sertaneja partiu, eles não estavam mais juntos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Namorada de Murilo Huff surge ensinando o filho dele: “aprender”

• Rafaella Justus revela seu novo quarto na fazenda do pai: “sonho”

• Filhos de Chrystian surgem muito abalados no adeus ao pai



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.