Namorado de Gisele Bündchen faz 1ª aparição após terem bebê Namorado de Gisele Bündchen surgiu depois do filho nascer. Bebê Mamãe|Do R7 01/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 20h45 )

Namorado de Gisele Bündchen reapareceu após o filho nascer

O namorado da modelo Gisele Bündchen, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, fez a primeira aparição após o bebê do casal ter nascido. A modelo deu à luz ao primeiro filho do casal no início de fevereiro. E agora, Joaquim surpreendeu ao mostrar uma postagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

