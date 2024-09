Nanda Costa compartilha momento especial com as filhas e fala sobre demissão Nanda Costa exibe suas filhas tocando pandeiro e fala de sua demissão. Bebê Mamãe|Do R7 05/09/2024 - 23h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 23h21 ) ‌



Nanda Costa exibe suas filhas tocando instrumento e revela detalhes de sua demissão

A atriz Nanda Costa encantou ao mostrar suas filhas gêmeas tocando instrumento musical e revela demissão. A famosa é mãe orgulhosa de duas meninas. As pequenas se chamam Kim e Tiê. As herdeiras nasceram de seu relacionamento com a musicista Lan Lanh com quem ela é casada. As gêmeas que não são idênticas estão com dois aninhos de vida.

