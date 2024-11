Nanda Costa e esposa posam com gêmeas prematuras: ‘muita fé’ Nanda Costa e esposa posam com gêmeas prematuras: ‘muita fé’ Bebê Mamãe|Do R7 30/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 18h28 ) twitter

Nanda Costa e esposa com gêmeas prematuras

A atriz Nanda Costa posou com suas gêmeas prematuras e emocionou. A famosa é mãe de duas meninas. As pequenas são frutos de seu relacionamento com a musicista Lan Lanh com quem ela é casada. As nenéns se chamam Kim e Tiê e vieram ao mundo antes do previsto. Por isso, as mamães passaram por momentos bem delicados logo após o nascimento delas.

