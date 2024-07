Nanda Costa e família aproveitam dia ensolarado em Salvador A atriz Nanda Costa posou com a esposa e as filhas se divertindo em Salvador, na Bahia. Ela é casada com a percussionista Lan Lanh...

Alto contraste

A+

A-

Nanda Costa surge com a esposa e as filhas em praça de Salvador

A atriz Nanda Costa posou com a esposa e as filhas se divertindo em Salvador, na Bahia. Ela é casada com a percussionista Lan Lanh. Juntas desde 2014, as artistas decidiram realizar o grande sonho da maternidade. Elas são mães das pequenas Kim e Tiê. As garotinhas são gêmeas, estão com dois anos de vida e, por enquanto, são as únicas herdeiras do casal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Publicidade

Leia mais em Bebê Mamãe



• Nanda Costa posa com esposa e as gêmeas em praça de Salvador

• Kelly Key posa com a filha recém-nascida no colo: “pequenininha”

• Denílson mostra filho após adeus a sobrinha e diz como ele está



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.