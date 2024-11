Nanda Costa mostra gêmeas em seu quartinho e revela novidade Nanda Costa mostra gêmeas em seu quartinho e revela novidade Bebê Mamãe|Do R7 28/10/2024 - 16h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h50 ) twitter

Nanda Costa e suas gêmeas

A atriz Nanda Costa mostrou as filhas gêmeas e revelou uma grande novidade sobre elas. A famosa é mãe de duas meninas. Elas nasceram do casamento com a musicista Lan Lanh. Ambas realizaram juntas o sonho da maternidade e em 2021 anunciaram a chegada das herdeiras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

