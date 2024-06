Nasce a filha do jogador Hulk nos EUA! Confira a primeira foto da bebê Nasceu a quinta filha do jogador Hulk Paraíba. A pequena se chama Aisha e é fruto do casamento dele com a médica Camila Ângelo....

Hulk anuncia o nascimento de sua quinta filha

Nasceu a quinta filha do jogador Hulk Paraíba. A pequena se chama Aisha e é fruto do casamento dele com a médica Camila Ângelo. Juntos, eles já são os pais orgulhosos da menina Zaya, dois anos. O jogador também tem mais três filhos, Ian, 15 anos, Iago, 13 anos, e Alice, 10 anos, eles são frutos do casamento do craque com Iran Ângelo. Iran é ex-esposa do jogador e também tia da atual esposa dele.

