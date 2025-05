Nasce a neta de Leandro! Confira as fotos da recém-nascida: Nasceu a netinha do cantor Leandro! Veja a primeira foto dela. Bebê Mamãe|Do R7 06/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h48 ) twitter

Nasceu a netinha do sertanejo Leandro Bebê Mamãe

Nasceu a neta do cantor Leandro, irmão de Leonardo. A filha do sertanejo, a dermatologista Lyandra Costa, deu à luz a uma menina chamada Isabela. A bebê é fruto do casamento de Lyandra com o empresário Lucas Santos. Eles já são pais do menino José, que tem dois anos e 10 meses.

