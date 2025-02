Nasce filho de Mc Daniel e Lorena! Veja a 1ª foto do bebê: Mc Daniel e Lorena Maria revelaram o nascimento do seu filho. Bebê Mamãe|Do R7 18/02/2025 - 08h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nasceu o bebê de Mc Daniel com Lorena Maria

Nasceu o primeiro filho do cantor Mc Daniel e de sua noiva Lorena Maria. O casal exibiu fotos do bebê e finalmente revelou o nome bem diferente do pequeno. O bebê nasceu na maternidade Perinatal no Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre essa emocionante história e ver as fotos do pequeno Rás, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Caçula de Neymar engatinha pela 1ª vez e Kim faz desabafo

Filha de Léo Santana surge fantasiada no closet da mansão

Iza mostra sua bebê tomando mamadeira sozinha e impressiona